Аддис-Абеба, , 08:36 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о вспышке желтой лихорадки в Эфиопии. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, число предполагаемых случаев возросло с трех 3 марта до 85 по состоянию на 6 апреля. Восемь из всех подозреваемых случаев подтвердились.

«Риск на национальном уровне оценивается как высокий. Нынешняя вспышка в регионе Гураж демонстрирует быстрое распространение желтой лихорадки в сельской местности», — говорится в заявлении ВОЗ.

«В условиях, когда население практически не имеет иммунитета, большое количество предполагаемых случаев, зарегистрированных за короткий период времени, вызывает серьезную обеспокоенность», — добавили в ВОЗ

Эфиопия осуществляет программы вакцинации против желтой лихорадки, ориентированные на людей, живущих в районах, где часто случаются вспышки.

Желтая лихорадка вызывается вирусом, который передается человеку комарами. Болезнь трудно диагностировать, и ее часто путают с другими заболеваниями или простой лихорадкой. Наличие антител к желтой лихорадке можно обнаружить только с помощью анализов крови.

Большинство людей выздоравливают после первой фазы инфекции, которая обычно включает лихорадку, боль в мышцах и спине, головную боль, дрожь, потерю аппетита, тошноту или рвоту. Около 15% людей сталкиваются со второй, более серьезной фазой, включающей высокую температуру, желтуху, кровотечение и ухудшение функции почек. Половина из тех, кто входит в «токсичную» фазу, обычно умирает в течение 10−14 дней. Остальные выздоравливают.