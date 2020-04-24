Самара, , 08:33 — REGNUM Туристы из Таиланда и Индонезии в ближайшее время вернутся домой в Самарскую область. Об этом 23 апреля сообщил губернатор области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, сейчас идет работа по возвращению жителей области из-за рубежа. В течение ближайших дней двумя спецрейсам в Самару будут доставлены туристы из Таиланда и Индонезии.

Все вернувшиеся на родину граждане будут доставлены в обсерваторы, где будут находится 14 дней, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за рубежом находятся около одной тысячи жителей Самарской области.

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