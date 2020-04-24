Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Игра The Persistence, изначально вышедшая только на платформах виртуальной реальности, получит обычную версию для ПК и дугих платформ. Об этом 23 апреля сообщил портал DSOGaming.

Студия Firesprite Games объявила, что это произойдёт 21 мая 2020 года и выложила в сеть новый трейлер длительностью около 40 секунд. The Persistence представляет собой хоррор в научно-фантастическом сеттинге (мир, в котором происходит действие игры).

Действие происходит в 2521 году на борту обречённого космического корабля, по которому ходят смертельно опасные монстры. Перед главным героем стоит задача выжить и вернуть этот корабль домой.

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