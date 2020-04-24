Тель-Авив, Израиль, 24 апреля 2020, 08:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Израиля опубликовали новые данные относительно числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 24 апреля сообщает The Times of Israel.
По данным министерства, за прошедшие сутки в стране выявили 300 новых случаев инфицирования, общее число зараженных превысило 14 тыс. 800 человек. Общее число смертей от заболевания COVID-19 достигло 192 человек.
Власти страны ввели карантинные меры по всей стране, в частности, с 11 апреля по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху были приостановлены самолетные рейсы в Израиль.
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