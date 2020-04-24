Сеул, , 08:19 — REGNUM Фэнтезийная игра Shadow Arena в жанре королевской битвы выйдет в раннний доступ в Steam 21 мая 2020 года. Об этом 24 апреля собщил портал DSOGaming.

Южнокорейская студия Pearl Abyss, занимающаяся её разработкой, выложила в сеть новый трейлер длительностью около минуты. В нём геймерам показали некоторые моменты игрового процесса.

В матчах Shadow Arena могут участвовать до 40 игроков, игра может быть сольной или командной. В бета-версии геймерам предлагалось выбрать из десяти персонажей. Для того, чтобы победить, им будет необходимо сражаться с монстрами и собирать выпавшие вещи, чтобы улучшить снаряжение и получить улучшающие заклинания.

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