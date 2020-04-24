Улан-Удэ, 24 апреля 2020, 08:19 — REGNUM В Бурятии ввели запрет на охоту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято с учётом того, что в соседних Иркутской области и Забайкальском крае она уже запрещена.
«Это сделано для того, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва охотников от соседей и не допустить ухудшения пожароопасной обстановки и ситуации с коронавирусом», — отметили в правительстве.
Исключение сделано лишь для коренных малочисленных народов севера.
Напомним, в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса охоту запретили во многих регионах страны. Так, в Томской области весенний промысел оказался под запретом впервые за 60 лет.
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