Веллингтон, , 07:01 — REGNUM Еще один случай смерти от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Новой Зеландии 23 апреля, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Сообщается, что от осложнений COVID-19 скончался пожилой мужчина, проживавший в Крайстчерче. Также в Новой Зеландии за сутки подтвердили два случая заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 1456.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля власти Новой Зеландии вновь продлили на неделю действие режима чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2. Это уже четвертый раз, когда в стране продлевается режим ЧС.

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