Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в столице США Вашингтоне наступит в середине мая, после чего можно постепенно снимать санитарные ограничения, заявила мэр города Мюриэл Боузер 23 апреля в ходе видеоконференции.

Она отметила, что в настоящий момент в Вашингтоне от данного заболевания скончались 139 пациентов. Боузер подчеркнула, что городские власти постоянно отслеживают ситуацию в медучреждениях и центрах для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями. Наибольшую обеспокоенность, по ее словам, вызывают показатели летальных случаев среди афроамериканского населения Вашингтона — 80% смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что за сутки в американском штате Нью-Йорк было зарегистрировано более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед депортацией из США мигрантов будут проверять на коронавирус — СМИ