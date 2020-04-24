Челябинск, , 06:55 — REGNUM В Челябинской области утроено число полицейских нарядов, которые занимаются отслеживаем соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В основном контролируют тех, кто имеет постановление об изоляции. Такой документ получают все, кто прибыл в регион из Москвы, Петербурга и Московской области.

Кроме того, протоколы составляют на граждан, которые нарушили режим повышенной готовности. Как сообщало ИА REGNUM, он введён в Челябинской области и в других регионах России. Населению. запрещено покидать дома без особой нужды.