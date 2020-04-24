Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Инициативная группа хабаровчан направила в адрес президента России Владимира Путина, а также в адрес главы российского правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Татьяны Голиковой жалобу на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Поводом послужило намерение главы региона открыть непродовольственные магазины.

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Как выяснило ИА «ДВ-Новости», хабаровчане, напуганные большим количеством выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сочли неосмотрительным и опасным решение губернатора.

«У нас очень много заражённых, 310 человек по состоянию на 23 апреля. А в это время наш губернатор планирует открывать парфюмерные магазины и магазины бытовой техники. Во многих других городах власти, наоборот, ужесточают меры изоляции. А у нас ещё и режим самоизоляции при этом не соблюдается. Отправили письмо не только Путину, но и премьеру Мишустину, и Голиковой, всем», — рассказал юрист Юрий Пан.

При этом юрист считает несостоятельными аргументы губернатора о поддержке бизнеса:

«В других странах бизнес тоже несёт убытки, президент, правительство поддерживают нас, есть льготные кредиты, выплаты, пособие по безработице дают хорошее. Ну, ведь осталось совсем немного посидеть дома, но люди выходят на улицы. А с открытием магазинов ещё больше людей перестанут соблюдать режим самоизоляции. Посмотрите на улицы: сидят на лавочках, пиво пьют, кто-то загорать поехал, ну, какая это самоизоляция?»

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил о намерении разрешить работу непродовольственных магазинов, а также ресторанов, но с соблюдением особых условий — ограниченное единовременное число посетителей и санобработка. У губернатора много как сторонников, так и противников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по состоянию на 23 апреля количество заражённых коронавирусом выросло до 310 человек. Инфекция не локализована в краевом центре, а расползлась по всему краю, проникнув в самые отдалённые уголки. Случаи заражения выявлены в Хабаровске, Хабаровском районе, Комсомольске, Николаевске, Верхнебуреинском, Ульчском и Охотском районах, Советской Гавани, районе им. Лазо.