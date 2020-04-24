Салехард, 24 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Большинство рейсов авиакомпании «Ямал» из ЯНАО отменяются в связи с финансовыми сложностями авиаперевозчика. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы по поводу выезда жителей региона в отпуска.
Что касается поездок в отпуск на автомобилях, то выезд из ЯНАО не закрыт. Но ямальцы должны осознавать, что по прибытию в другие регионы их может ждать 14-дневный карантин по коронавирусу. Вновь прибывшие в ЯНАО, к примеру, проходят двухнедельную самоизоляцию. ⠀