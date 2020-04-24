Салехард, , 06:44 — REGNUM Большинство рейсов авиакомпании «Ямал» из ЯНАО отменяются в связи с финансовыми сложностями авиаперевозчика. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы по поводу выезда жителей региона в отпуска.

«Рейсы заполняются максимум на половину и являются убыточными. Мы сохраняем минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо», — пояснил Дмитрий Артюхов.

Что касается поездок в отпуск на автомобилях, то выезд из ЯНАО не закрыт. Но ямальцы должны осознавать, что по прибытию в другие регионы их может ждать 14-дневный карантин по коронавирусу. Вновь прибывшие в ЯНАО, к примеру, проходят двухнедельную самоизоляцию. ⠀

«Учитывая это, я бы очень просил вас отложить поездку до тех пор, пока не улучшится ситуация с вирусом. Понимаю, что отпуска северяне ждут весь год и это очень обидно. Но здоровье дороже», — отметил глава Ямала.