Сидней, Австралия, , 06:43 — REGNUM Круизный лайнер Ruby Princess, который по одной из версий может быть источником распространения коронавируса в Австралии, покинул рейд города Сидней спустя месяц стоянки, 24 апреля передает телеканал АВС.

Место назначения судна не называется. На борту лайнера в настоящее время осталось лишь примерно 300 членов команды.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Ruby Princess прибыл в Сидней 19 марта. При этом сошедшие на берег пассажиры корабля не были направлены в двухнедельный карантин.

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