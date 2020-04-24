Кемерово, , 06:34 — REGNUM В Кузбассе из-за опасности распространения коронавируса приостановили плановую вакцинацию взрослых. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

В региональном минздраве уточнили, что проводить иммунизацию детей эпидситуация пока позволяет, но если продолжится рост количества заражённых, то и детская прививочная кампания будет на время прекращена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе, по данным на 11:00 (время местное) 23 апреля, за прошедшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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