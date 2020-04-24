Владивосток, , 06:39 — REGNUM 35 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Это вновь выявленные контактные граждане, а также около 10 завозных случаев из Москвы. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора Приморского края.

«С начала эпидемии число зарегистрированных граждан с подтвержденным результатом на COVID-19 достигло в Приморье 220 человек», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура проверяет крупный очаг инфицирования коронавирусом в Приморье.