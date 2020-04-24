Москва, 24 апреля 2020, 06:26 — REGNUM Граждане России смогут покинуть фиджийский Нанди и тайский Пхукет 26 апреля, а вьетнамский Камрань — 27 апреля, сообщили предварительную информацию о готовящихся вывозных рейсах в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.
«Вылет рейса № UTA9005 Нанди (Фиджи) — Денпасар — Бангкок — Сургут запланирован на 26 апреля в 23:35 (местное время)», — говорится в сообщении.
Рейс № SBI5712 Пхукет — Новосибирск запланирован на 26 апреля в 4:55, рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск — Иркутск состоится 27 апреля в 9:05.
Отмечается, что регистрация на рейсы осуществляется через российский портал госуслуг.
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