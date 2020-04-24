Владивосток, , 06:50 — REGNUM 17 апреля мэрия Владивостока объявила об ограничении посещения островных территорий, с этого дня попасть на острова Русский, Попова и Рейнеке могут только лица, там проживающие или работающие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД.

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Беспрепятственный проезд на островные территории сохранился у граждан, имеющих подтверждение о том, что они живут, работают или проходят лечение на острове, а также те, кто имеет дачные участки в этом районе.

«В настоящее время въезд на остров Русский для граждан ограничен. Для контроля над соблюдением гражданами ограничительных мер задействуется необходимое количество нарядов ДПС, несущих службу в круглосуточном режиме. Ежедневно сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации Владивостока проводят профилактические рейды. При отсутствии законных оснований для въезда на островные территории граждан привлекают к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ограничено посещение островных территорий.