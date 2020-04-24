Рим, , 06:23 — REGNUM Дома престарелых в трех городах итальянской области Ломбардия — Квинцано-д"Ольо, Понтевико и Пральбойно — продезинфицировали совместно военнослужащие из РФ и Италии, 24 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Всего российские специалисты провели дезинфекцию в 71 населенном пункте Ломбардии, в результате чего санитарной обработке подверглись 79 зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, военные из РФ начали дезинфекцию объектов в итальянской провинции Брешия 22 апреля.

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