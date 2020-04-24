Владивосток, , 06:35 — REGNUM На 87 году жизни скончалась автор легендарных конфет «Птичье молоко», Герой Социалистического Труда Анна Федоровна Чулкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Анна Федоровна стала автором рецепта и технологии производства конфет «Птичье молоко», которая стала образцом для многих пищевых предприятий СССР. Она создала конфеты «Золотой Рог», которые получили бронзовую медаль ВДНХ, а всего — около ста наименований кондитерских изделий.

Анна Чулкова была награждена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, была Почётным гражданином Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году экспертное сообщество признало, что в России больше не осталось качественных тортов «Птичье молоко».