Якутск, , 06:33 — REGNUM Сотрудники Центра детского научно-технического творчества Нюрбинского района Якутии изготовили и передали для медицинских сотрудников специальные держатели для масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики.

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Педагоги Центра совместно с Международным центром развития перспективных компетенций «Future Skills: NEFU» изготовили на 3D-принтерах держатели для масок. Они передали 40 штук работникам районной больницы и 15 штук на скорую помощь.

«Медицинские работники вынуждены носить защитные средства длительное время, а фигурная полоска позволяет в значительной степени снизить нагрузку на уши. Очень надеемся, что они пригодятся медикам», — сказал методист Центра детского научно-технического творчества Яков Акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах в Ивановской области станет обязательным с 24 апреля.