Богота, , 06:14 — REGNUM На территории Колумбии находятся 87 граждан России, которые не могут покинуть страну в связи с введёнными из-за коронавируса ограничениями, сообщили 23 апреля журналистам в российском посольстве в Боготе.

«Все они обратились в посольство за помощью для возвращения в Россию», — пояснили в диппредставительстве.

Отмечается также, что вместе с российскими гражданами возвращения на родину ожидают два гражданина Белоруссии и Казахстана, проживающие в России.

Сейчас посольство оказывает застрявшим гражданам всю возможную консультационную помощь, в том числе информирует об изменениях карантинного режима в Колумбии, помогают решать возникающие проблемы с местными властями.

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