Южно-Сахалинск, , 06:30 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о соблюдении тишины на островах во время режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Как сообщили в региональном правительстве, указ сформирован по предложению жителей региона. Режим тишины теперь сахалинцы и курильчане обязаны соблюдать с 6 утра до 15 часов дня в многоквартирных домах в будние дни. В это же время в жилых и нежилых помещениях запрещается проведение ремонтных работ, иных шумных работ, нарушающих покой жителей.

При этом действующие ограничения также сохраняются: с 22 вечера до 6 утра по будням и с 22 до 9 утра по выходным шуметь нельзя, слушать громкую музыку нельзя, делать ремонт нельзя.

Ранее сахалинцы пожаловались, что шум мешает школьникам делать уроки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина предельно ужесточили режим самоизоляции, более 6 тыс. граждан в области находятся в обсерваторах.