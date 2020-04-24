Лхаса, Китай, , 05:51 — REGNUM Авиакомпания Tibet Airlines планирует ввести еще 18 новых авиамаршрутов этим летом с целью поддержки туризма в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Новые маршруты свяжут столицу Тибета город Лхасу с другими городами Китая, включая столицу провинции Юньнань город Куньмин, столицу провинции Хунань город Чанша и столицу провинции Хэбэй город Шицзячжуан. Всего же за лето компания намерена прирасти еще 66 авиамаршрутами.

Более 40 млн туристов из Китая и из-за рубежа посетили Тибет в 2019 году, что на 19% больше, чем годом ранее. В 2020 году ситуация омрачается пандемией нового коронавируса.