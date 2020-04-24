Пекин, , 05:46 — REGNUM Правительство Пекина намерено активнее внедрять электронные трудовые контракты для улучшения бизнес-климата и удобства работников и работодателей, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

В Муниципальном бюро трудовых ресурсов и бюро общественной безопасности Пекина сообщили, что унифицированная платформа управления трудовыми контрактами будет создана для использования по целому ряду сценариев.

Соответствующее разрешение было выдано министерством трудовых ресурсов и общественной безопасности еще в марте. Пекин возьмет на себя лидерство в вопросе внедрения электронных трудовых контрактов.

Для обеспечения безопасности таких контрактов будут применяться современные технологии, включая верификацию в режиме реального времени, систему распознавания лиц, асимметричное шифрование и так далее. Благодаря этому обман сможет быть легко выявлен, сообщили в бюро.

Пекинские компании JD.com и Wanda Group уже разработали соответствующие системы применения электронных трудовых контрактов.