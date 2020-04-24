Манила, , 05:44 — REGNUM Распоряжение продлить до 15 мая усиленный карантин в ряде регионов Филиппин, в том числе в столице страны Маниле, выпустил филиппинский президент Родриго Дутерте, 24 апреля передает телеканал ABS-CBN.

Данный режим включает обязательное пребывание в своих домах, запрет на передвижения на транспорте, контроль за поставками продовольствия и медицинских товаров, а также увеличение количества военных на улице, которые должны следить за соблюдением режима жителями страны.

Другие территории Филиппин с 1 мая начнут существовать в режиме общего карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Родриго Дутерте предупредил, что может ввести на Филиппинах военное положение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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