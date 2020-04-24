Пекин, , 05:33 — REGNUM Китай на днях опубликовал руководство, требующее крайне серьезного наказания за вовлечение несовершеннолетних в деятельность организованных преступных группировок и не допускать возможности уклонения от правосудия, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Руководство было выпущено совместно Верховной народной прокуратурой и Верховным народным судом КНР, а также Министерствами общественной безопасности и юстиции. Его целью является обеспечение наилучшей защиты прав и интересов несовершеннолетних, сообщил представитель Верховной народной прокуратуры КНР Вань Чунь.

Вань отметил, что число преступлений с участием несовершеннолетних в деятельности ОПГ растет в Китае из года в год, хоть до сих пор их доля является незначительной. Согласно актуальным данным, число несовершеннолетних, преследуемых прокуратурами страны на всех уровнях за организацию, руководство и участие в подобного рода преступлениях увеличилось на 410% и 29% в годовом исчислении в 2018 и 2019 годах соответственно.

С января 2018 года по март 2020 года органы прокуратуры по всей стране одобрили арест 135 865 человек, вовлеченных в 46 173 уголовных дела с сфере организованной преступности, из которых 3841 — несовершеннолетние. Всего 173 235 подозреваемых в 28 091 подобного рода деле было преследовано, включая 7227 несовершеннолетних.