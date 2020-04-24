Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В Новосибирскую области в 2019 году прибыло 81,9 тысяч человек, уехало из региона 71, 5 тысяч. Миграционный прирост составил 10, 4 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат.

«За год произошло сокращение общего объёма миграции населения на 20,2 тыс. человек (на11,6%), за 2018 год — общий объём миграции увеличился на 11,8 тыс. человек (на7,3%). Сокращение произошло по всем категориям и потокам передвижения», — уточняет региональный орган статистики.

Так, число прибывших в Новосибирскую область уменьшилось на 9 тыс. человек (на 9,8%), выбывших — на 11,3 тыс. человек (на 13,6%).