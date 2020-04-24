Сеул, , 05:29 — REGNUM 10 708 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее, 24 апреля сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

За последние сутки из больниц страны выписаны 90 выздоровевших. Общее число случаев излечения от COVID-19 в Южной Корее достигло 8501.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля власти Южной Кореи объявили о подготовке к возможной второй волне коронавируса, которая может начаться осенью или зимой текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее готовятся к возможной второй волне коронавируса