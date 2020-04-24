Москва, , 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».

«Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями», — сказал эксперт.

В пример он привёл случаи, когда заражение коронавирусом подтверждается лабораторными тестами, но при этом пациенты ни на что не жалуются, и у них нет симптомов и признаков болезни.

Авдеев напомнил также случай массового заражения на круизном лайнере Diamond Princess, когда выяснилось что у 73% заболевших коронавирусной инфекцией полностью отсутствовали какие-либо симптомы. При этом у половины из них на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии.

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