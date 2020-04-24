Гонконг, Китай, , 05:11 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией за пределами материковой части страны, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

На текущий момент всего 1035 заболевших COVID-19 выявлено в специальном административном районе (САР) Гонконг, еще 45 человек заболело в САР Макао за все время эпидемии и 427 человек — на Тайване, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В Гонконге от инфекции погибло четыре человека и еще шесть погибло на Тайване. Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших опасной инфекцией в Китае за все время достигло 82 804 человек, включая 77 257 вылечившихся и 4632 погибших. В госпиталях остаются 915 человек.