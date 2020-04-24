Харбин, Китай, 24 апреля 2020, 05:05 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая подтверждено три новых внутренних случая заболевания COVID-19, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.
При этом, в регионе не выявлено ни одного нового «импортного» случая заболевания, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения. Всего в регионе подтверждено 543 внутренних случая заболевания инфекцией и 385 случаев заболевания, привнесенных из-за рубежа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, из которых всего два — «импортных».