Курган, 24 апреля 2020, 05:04 — REGNUM В Кургане оштрафован 26-летний местный житель отрицавший в паблике социальной сети «ВКонтакте» опасность коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Курганской области.
Утверждение мужчины, что «никакого коронавируса нет», суд признал недостоверной информацией. Обвиняемый раскаялся, вину признал.
Курганец оштрафован согласно санкции ч. 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») на 30 тыс. рублей.