Токио, , 05:01 — REGNUM Количество случаев инфицирования коронавирусом среди членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, находящегося в японском порту Нагасаки, достигло 88 после подтверждения еще 40 новых. Об этом 24 апреля передает телеканал NHK.

Из 623 членов команды еще 300 человек ожидают результаты своих анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что в Японии количество летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 достигло 341.

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