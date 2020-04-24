Магадан, Магаданская область, , 05:31 — REGNUM Медицинские работники Магаданской области будут получать стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом, особые условия труда и дополнительную нагрузку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По указу губернатора Колымы Сергея Носова врачи стационара получат доплаты в размере 155 тыс. рублей в месяц, средний персонал стационара — 87 тыс. рублей, младший персонал стационара — 48 тыс. рублей в месяц, врачи скорой помощи, оказывающие медицинскую помощь коронавирусным заражённым — 110 тыс. рублей в месяц, средний персонал скорой помощи — 55 тыс. рублей в месяц, водители скорой помощи — 25 тыс. рублей в месяц, врачи поликлиники — 60 тыс. рублей в месяц, средний персонал поликлиники — 30 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры по приёму вызовов скорой помощи, младший персонал поликлиники — 15 тыс. рублей в месяц.

Также Носов назначил стимулирующие выплаты ещё трём категориям медработников, которые не вошли в список на федеральном уровне. Врачебный персонал, переведённый на усиленный режим работы, в том числе врачи диагностических служб получат 50 тыс. рублей в месяц; средний медперсонал, переведенный на усиленный режим работы, в том числе диагностических служб, а также средний медперсонал осуществляющий медицинское наблюдение за состоянием здоровья граждан в аэропорту — 35 тыс. рублей в месяц; иной персонал, обеспечивающий оказание медицинских услуг и переведённый на усиленный режим работы, в том числе хозяйственный и технический персонал, привлеченный к работе в госпиталях, изоляторах и обсерваторах — 25 тыс. рублей в месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило Магаданской области на средства индивидуальной защиты и дополнительные койко-места 56 млн рублей, на стимулирующие выплаты медикам — 32,4 млн рублей, закуплено два аппарата ИВЛ и 11 машин скорой медицинской помощи.