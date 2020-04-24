Великий Новгород, , 04:53 — REGNUM Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) 23 апреля прибыли в Новгородскую область для проведения дезинфекции объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Военнослужащие ЗВО со своей техникой и оборудованием — специальными машинами АРС-14 и войсковыми комплектами ДКВ-1К — совершили из Ленинградской области к местам обработки 250-километровый марш.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Подразделения РХБЗ до 30 апреля проведут специальную обработку дезинфицирующими растворами социальных объектов, остановочных пунктов общественного транспорта и дорожного покрытия в городах Великий Новгород, Валдай, Сольцы, Старая Русса, Окуловка, Боровичи, посёлках Парфино и Шимск.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные проведут мероприятия по дезинфекции 30 больниц и поликлиник в Ленинградской области.

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