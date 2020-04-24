Владивосток, , 05:17 — REGNUM Ситуация с паводками в Приморском крае остаётся стабильной — опасных гидрологических явлений на реках региона не ожидается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Прошедшие в Приморье осадки вызвали лишь небольшой приток воды в руслах рек, на большинстве рек края подъём уровня воды не превысил полуметра. Сохраняется подтопление низких пойм отдельных участков рек в центральных и западных районах края, однако это не приводит к какому-либо ущербу.

«Общий подъём воды весеннего половодья на большинстве приморских рек составляет от 0,5 до 2,3 метра, только в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури и озера Ханка вода местами поднялась до 3,8 метра», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей села в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка.