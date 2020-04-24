Владивосток, , 05:10 — REGNUM С начала 2020 года у работающих граждан появилась возможность выбрать наиболее удобный формат трудовой книжки: в первом квартале более 12 тысяч приморцев остановили свой выбор на электронном варианте документа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В Приморском отделении Пенсионного фонда России рассказали о сервисах, которые уже доступны гражданам, имеющим электронную трудовую книжку.

«Документ можно отправить на нужный адрес электронной почты или просмотреть в разделе «История обращений». Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо иметь подтвержденную учётную запись на портале госуслуг», — пояснили специалисты.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно запросить в виде бумажной выписки, обратившись к работодателю, в пенсионный фонд или МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон о цифровом эксперименте в сфере труда.