Петропавловск-Камчатский, , 05:04 — REGNUM Купить билет на самолёт с Камчатки до Москвы теперь будет невозможно без оформления цифрового пропуска. Нововведением камчатцы обязаны правительству Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Камчатским агентствам, осуществляющим продажу авиабилетов до Москвы, рекомендовано убедиться в наличии у пассажиров цифровых пропусков.

«Власти Москвы призывают региональные агентства и представительства транспортных компаний, осуществляющие продажу билетов в столицу, проверять у пассажиров наличие оформленных в установленном порядке цифровых пропусков, а в случае отсутствия указанного документа — отказывать в проезде», — говорится в официальном сообщении правительства Камчатского края.

В правительстве Камчатки уточнили, что аналогичные уведомления направлены всем региональным агентствам и транспортным компаниям. В Москве введён особый порядок передвижения и граждане, перемещающиеся на личном или общественном транспорте без цифрового пропуска, подвергаются административному наказанию.

Власти Камчатки рекомендовали в этой связи агентствам по продаже билетов и транспортным компаниям осуществлять продажу билетов только гражданам с оформленными цифровыми пропусками.

В сообщении правительства Камчатки о введении цифровых пропусков на территории региона ничего не сообщается, о том, как быть людям, купившим билеты в Москву заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края, Сахалина, Еврейской АО отказались от введения цифровых пропусков в регионах.