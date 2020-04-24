Мехико, , 04:36 — REGNUM Количество «активных случаев» инфицирования коронавирусом в Мексике составило 4127, из них 1089 — выявлены за последние 24 часа, заявил глава эпидемиологии мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 23 апреля в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что указанные им «активные случаи», которые зарегистрированы за последние 14 дней, являются «адекватным индикатором» ситуации с распространением коронавируса в стране. Также Аломиа рассказал, что среди пациентов с COVID-19 было зафиксировано 99 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике составило 10 544.

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