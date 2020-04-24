Владивосток, , 04:57 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к жителям края с призывом не посещать религиозные учреждения в период сложной эпидемиологической ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Собянин призвал православных не ходить в храмы на Пасху

Глава региона адресовал свою просьбу, в первую очередь, мусульманам, поскольку у них начался священный месяц Рамадан.

«В эти дни мусульмане отмечают святой месяц Рамадан. Время, когда все мусульмане постятся и усердно молятся. По традиции молиться принято, собираясь группами. Хотел бы призвать наших братьев мусульман в нынешних условиях воздержаться от массовых молитв. Мы знаем, что духовенство мусульман России уже сделало подобное обращение к своим единоверцам. Надеемся, что верующие отнесутся с пониманием к требованиям санитарных врачей и властей. Придёт время, и мы сможем посетить наши храмы и помолиться», — заявил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы призвал православных не ходить в храмы на Пасху.