Якутск, 24 апреля 2020, 04:55 — REGNUM В Якутии ждут подтверждения результатов положительного анализа на коронавирус у жителя посёлка Усть-Нера Оймяконского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Читайте также: Россия и коронавирус: самоизолируемся на майские праздники? — все новости
Мужчина изолирован, круг его контактов устанавливается. Пробы отправлены в лабораторию Якутска, результаты будут получены 24 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение об уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных в инвестпрограмме — почти 1,5 млрд рублей перенаправят в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусной инфекцией.