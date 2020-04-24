Ухань, Китай, , 04:29 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного случая гибели от опасной инфекции не выявлено за прошедшие сутки в регионе, который ранее считался эпицентром новой коронавирусной инфекции.

По данным комиссии, за прошедшие сутки еще 22 переболевших COVID-19 пациента покинули госпитали региона по выздоровлению. Все они получали лечение в столице региона городе Ухане.