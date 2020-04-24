Пекин, , 04:26 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено в общей сложности шесть новых случаев заболеваний COVID-19 за прошедшие сутки, из которых два — «импортные», сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, четыре новых случая заболевания являются внутренними и еще два — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Три внутренних случая выявлены в провинции Хэйлунцзян и еще один — в провинции Гуандун.

Ни одного нового случая гибели пациентов с коронавирусной инфекцией в стране выявлено не было. У двоих человек обнаружено подозрение на заболевание «импортным» COVID-19.