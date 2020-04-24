Пекин, , 04:22 — REGNUM На материковой части Китая выявлено всего два новых «импортных» случая заболевания COVID-19, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев заболевания в Китае достигло 1618. Еще у двоих человек имеется подозрение на заболевание, в связи с чем более число «подозрительных» пациентов достигло 17.

Из общего числа «импортных» случаев заболевания, 849 пациентов было выписано из госпиталей страны, а 769 человек продолжают получать лечение в госпиталях страны. Из них 32 находятся в тяжелом состоянии. Смертей от «импортного» коронавируса нет.