Пекин, , 04:17 — REGNUM В общей сложности 50 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией, были выписаны из госпиталей Китая, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 77 257 пациентов были выписаны из госпиталей страны по выздоровлению на текущий момент Общее число заболевших COVID-19 в Китае достигло 82 804 человек, включая 4632 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Китае впервые за все время эпидемии число находящихся на лечении больных опасной инфекцией стало ниже 1000 человек.

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