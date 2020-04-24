Бамако, , 04:25 — REGNUM В Мали коронавирусная инфекция была выявлена у 26 сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА). Об этом 23 апреля сообщает официальный представитель миссии Оливье Сальгадо.

«К сегодняшнему дню коронавирус был обнаружен у 26 сотрудников МИНУСМА. Они находятся в изоляции и получают необходимую помощь», — сказал Сальгадо. Отмечается, что двое заболевших сотрудником миссии уже выздоровели.

Напомним, первые два случая заболевания COVID-19 в министерстве здравоохранения Мали подтвердили в конце марта. Заболевшими оказались два гражданина Мали, вернувшиеся из Франции в середине месяца.

По данным на 24 апреля в стране зафиксировано 309 случаев заболевания COVID-19, в том числе 21 — с летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ситуации пандемии некоторые повстанческие и правительственные силы сообщили о готовности к сотрудничеству для подготовки к карантинным мерам.

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