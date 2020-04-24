Пекин, , 04:14 — REGNUM Число больных новой коронавирусной инфекцией в Китае впервые с момента начала эпидемии упало ниже 1000 человек, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, на текущий момент в госпиталях Китая получают лечение 959 человек. Таким образом, впервые этот показатель оказался ниже 1000, что говорит о серьезных достижениях страны в борьбе с опасной инфекцией.

Как стало ранее известно, более половины «импортных», то есть приехавших из-за рубежа, заболевших COVID-19 в Китае уже были выписаны из госпиталей по выздоровлении.

Читайте развитие сюжета: Больницы Китая покинули еще 50 переболевших COVID-19