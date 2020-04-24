Пекин, , 04:10 — REGNUM Развитие нового типа медицинского защитного костюма, который подразумевает интеграцию множества функций защиты, а также являющийся более безопасным и удобным для ношения, вышло на новый уровень, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

По заявлению разработчиков костюма из института при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК), костюм имеет позитивные оценки экспертов на фоне его недавнего смотра.

Костюм имеет разную форму и структуру, в зависимости от того, предназначается он для мужчин, или для женщин. Он обеспечивает повсеместную защиту медицинских работников в одном флаконе. Теперь медикам не нужно надевать множество различных элементов защиты, которые, зачастую плохо совместимы друг с другом. А это, в свою очередь, значительно облегчит процесс работы и снизит риск заражения.

Новый тип текстуры и фильтров костюма также обеспечивает наибольшее удобство для тех, кто будет его носить. Костюм уже прошел целый ряд соответствующих тестов качества. Разработчики утверждает, что он был испытан на 280 медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с эпидемией нового коронавируса.

Новый тип костюма, как ожидается, сократит вероятность помять лицо медика при длительном его ношении или шанс того, что запотеют защитные очки. По словам разработчиков, костюм уже был запущен в тестовое использование в госпиталях НОАК и получил одобрительные отзывы.