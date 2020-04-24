Пекин, , 04:02 — REGNUM Китайские гиганты электронной коммерции Alibaba Group, JD.com, и Tencent запустили сервис заказа тестов на COVID-19, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Подразделение Alibaba, связанное с индустрией здоровья Ali Health предлагает назначения на тестирование в 10 городах страны, включая Шанхай и Пекин уже с 21 апреля. Позднее сервис будет расширен на 28 городов.

Пользователи, вбивая поисковый запрос «тест на нуклеиновые кислоты» на сайтах Taobao и Alibaba, будут перенаправлены на специальные страницы. JD Health, являющаяся подразделением JD.com и социальная платформа WeChat, принадлежащая компании Tencent, предоставят аналогичные платформы бронирования в Пекине, Гуанчжоу и других городах.

Сервис была запущен для ускорения процесса тестирования на нуклеиновые кислоты COVID-19, а также усиления процесса профилактики и контроля за коронавирусом на фоне возобновления работы предприятий в стране.