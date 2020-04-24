Лос-Анджелес, США, , 04:00 — REGNUM Компания Riot Games решила отменить межсезонный турнирMid-Season Invitational, который является вторым по величине мероприятием в календаре League of Legends. Об этом 23 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Она пошла на такой шаг из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Глава киберспортивного подразделения Riot Games Джон Нидхэм сообщил, что организаторы долго колебались, но в итоге решили отменить все мероприятия Mid-Season Invitational, которые должны были пройти с мая по июль 2020 года. Таким образом, турнир не будет проходить в 2020 году.

Mid-Season Invitational (также известный как MSI) — это ежегодный международный турнир по League of Legends, который Riot Games проводит с 2015 года. Результаты соревнования определяют положение региональных чемпионатов в корзине жеребьёвки.

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