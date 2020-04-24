Оттава, , 03:54 — REGNUM Количество случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Канаде увеличилось до 42 тысяч, 23 апреля сообщается на сайте канадского министерство здравоохранения.

За последние 24 часа было выявлено еще 1909 случаев заражения. Также в стране скончались 2 146 пациентов с заболеванием COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля власти канадской провинции Саскачеван заявили о постепенном снятии с 4 мая ограничений, ранее введенных из-за коронавируса.

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